Застрявшие в Египте латвийцы и трусы для премьера Франции. Главное о Сovid-19 на 23 апреля

Туристы из Латвии заразились в Египте коронавирусом и не могут вернуться домой. Почти во всех центрах массовой вакцинации запись на выходные заполнена, но темп вакцинации в Латвии всё ещё остаётся одним из самых медленных. Владельцы французских бутиков нижнего белья послали премьер-министру трусы, требуя открыть их магазины. Портал Delfi обобщает информацию о Covid-19 на 23 апреля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цифры. В Латвия выявлено 683 новых случая Covid-19, скончались шесть человек. Доля положительных результатов составила 4,5%. Заболеваемость продолжает расти: 402,1 случая на 100 000 жителей.

В четверг вакцину получили 8100 человек, темп вакцинации в Латвии остается вторым самым низким в Европе (а в Эстонии, для сравнения — четвертым самым высоким). И это несмотря на то, что спрос порой превышает предложение: почти во всех центрах массовой вакцинации запись на выходные заполнена.

В Литве выявлено 1278 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек, доля положительных результатов теста на Covid-19 за последние семь дней составляет 6,2%. За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 392 новых случая Covid-19, скончались шестеро инфицированных, доля положительных результатов тестов составила 7,8%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 23 апреля составляет 490,6 случая на 100 тыс. жителей, в Литве — 534.

В Литве, несмотря на показатели заболеваемости, открылись уличные кафе. В центре города все места у столиков были заняты, а посетители выстроились в очереди, чтобы попасть в кафе.

Загруженность больниц в Латвии растет, и не только из-за пациентов с коронавирусом. Сейчас неотложная помощь потребовалась тем, кому из-за пандемии вовремя не оказали плановую. Инфекционист Уга Думпис предрекает рост нагрузки до критического предела.

В Египте болеют латвийские туристы, их не пускают обратно в Латвию. МИД подозревает, что их может быть больше, и туроператоры рассказали не обо всех случаях.

Для тех, кто из-за большой загруженности не может вовремя получить вторую дозу вакцины, есть возможность подать заявку на однокомпонентную вакцину Janssen.

Мошенничество в виртуальной среде во время пандемии достигло таких масштабов, что Служба финансовой разведки пересмотрела приоритетные направления работы.

Латвийский университет поднимает плату за обучение и объясняет это пандемией: из-за удаленного преподавания выросли расходы.

Представитель ВОЗ еще раз напомнил, что "зеленые сертификаты" могут быть введены только при широкой доступности вакцин - и при уверенности в их способности останавливать передачу вируса.

Портал DELFI побеседовал с многодетной семьей о жизни в пандемию — о родах в маске, о том, как справиться с двумя школьниками и трехлеткой на удаленке и как построить во дворе каток и детскую площадку, раз занятия в помещениях теперь недоступны.

Американские учёные выяснили, что у тех, кто болел коронавирусом в тяжёлой форме, ещё шесть месяцев после заболевания повышен риск смерти. Пережившие Covid-19 спустя месяцы сталкиваются с тромбами, диабетом, затрудненным дыханием, нарушением сердечной деятельности, повреждениями печени и почек, депрессией, тревожностью и потерей памяти.

Во Франции владельцы бутиков нижнего белья в рамках протеста послали премьер-министру трусы. В Матиньонском дворце подтвердили, что получают посылки с бельем и сейчас обдумывают, как с ними поступить. Скорее всего, их отдадут на благотворительность.