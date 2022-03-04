Застрявших из-за санкций в Египте латвийцев эвакуируют в воскресенье
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Из-за того, что рейсы туроператора TUI Baltic попали под санкции, латвийские туристы не могут вернуться в Латвию. Министерство сообщения и Министерство иностранных дел 6 марта организует рейс, чтобы вернуть их домой.

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С 28 марта воздушное пространство Латвии запрещено использовать всем самолетам, которые прямо или косвенно принадлежат гражданам России — вне зависимости от компании, которой принадлежит самолет.

Под санкции попало и четыре рейса, организованных компанией TUI Baltic. Министерство сообщения воспользовалось правилом об исключениях на вылеты по гуманным соображениям и разрешила рейс из Египта в Латвию, который проведет

На этих выходных в Латвию из Хургады и Шарм-эль-Шейха вернутся 349 латвийцев, в том числе 65 детей. Они полетят на самолетах литовской авиакомпании GetJet Airlines.

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