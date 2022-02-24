Затлерс: русские Латвии к войне не причастны, нельзя допустить агрессию против них
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Бывший президент Латвии Валдис Затлерс во время специального эфира Латвийского радио 4 подчеркнул, что что русскоязычные жители Латвии не причастны к войне на Украине, поэтому крайне важно, чтобы злость в отношении Кремля не оказалась направлена на местных русских. Об этом сообщает портал Rus.lsm.lv.

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"Путин пошел ва-банк. Сначала он объявил признание Донецка и Луганска. Но потом, когда он уже сказал, что ДНР и ЛНР признают в границах украинских областей, стало ясно, что он будет атаковать Украину. А когда же он ночью сказал "попробуйте только мне помешать", это значило уже вызов всему миру. Как это остановить? Трудный вопрос. Нужна сплоченность и реальная изоляция агрессора", — заявил Затлерс.

Затлерс считает, что сплоченность крайне необходима не только на глобальном, но и на национальном уровне.

"У нас у всех есть чувство злости на это все: почему вот так поступают с Европой? Но эта злость не должна быть направлена на русскоязычных в Латвии. Я жду, что президент, что премьер, что спикер Сейма, несмотря на политические взгляды, скажут, что эту войну начали не русские, которые живут в Латвии, эту войну начал Кремль и Путин", — подчеркнул экс-президент.

По словам Затлерса, маловероятно, что Россия может напасть еще и на Латвию. Он отметил, что военные или террористические атаки сейчас вряд ли возможны, поскольку основные силы российской армии сконцентрированы в Украине, а открывать второй фронт еще и против НАТО было бы совсем безумно. При этом президент считает, что Россия может совершить психологические и информационные атаки на Латвию, но они "не достигнут цели, если живущие в Латвии будут достаточно сплочены".

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