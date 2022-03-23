Затлерс: в ближайшее время можно не ждать народного бунта в России против правящего режима

В ближайшее время в России не наступит никакого народного пробуждения или бунта против правящего режима, уверен экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

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В программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" он рассказал, что недавно разговаривал со знакомыми в России по телефону и понял, что эта война выглядит для них совсем иначе. Следовательно, наши надежды на то, что в России восторжествует здравый смысл, тщетны, считает экс-президент.

На вопрос, можно ли ожидать реакции российской элиты на происходящее в Украине как катализатора смены режима в соседней стране, Затлерс призвал не полагаться на элиты.

"Видите ли, нельзя заменить того, кто ассоциируется у народа с сильной властью, кем-то, не имеющим власти и веса, поэтому говорить о каких-то личностях, которые могли бы занять место [президента России Владимира] Путина, достаточно рискованно и нереально. Единственный, кто мог бы перехватить власть, видя, как гибнет российская армия — это военные. Возможен ли такой сценарий, не знаю", — сказал Затлерс.

Он добавил, что у генералов российской армии все же может быть свое отношение к большому количеству жертв, павших в этой бессмысленной войне против Украины.

Комментируя поляризацию латвийского общества, особенно в Латгале, в вопросе украинской войны, Затлерс призвал не забывать, что в Латвии проживают десятки тысяч граждан России, которые голосовали за Путина на последних президентских выборах.

Президент также опроверг высказывания о том, что русским не стыдно за то, что они русские. "Я не русский, но мне стыдно за то, что Россия там делает. Чувство стыда должно быть, и его не надо стесняться, потому что это первый признак того, что человек понимает ценность жизни", — сказал Затлерс.