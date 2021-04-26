Затлерс: все нынешнее правительство спокойно может уходить в отставку
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"Политическая элита, правящая коалиция, застряла в стереотипе, что нынешнему правительству нет альтернативы. Я же на этот раз позволю себе быть провокационным и скажу, что это правительство может спокойно уйти в отставку", — заявил в эфире передачи "Персона дня с Велтой Пуриней" телеканала RīgaTV экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

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Затлерс, занимавший пост главы государства с 2007 по 2011 год, считает, что сейчас для правительства Кришьяниса Кариньша самое подходящее время уйти. Чтобы создать новый Кабинет министров, потребуется месяц-два, причем сейчас за это время ничего из ряда вон выходящего произойти не должно. "Поставки вакцин стабилизировались, процесс вакцинации набрал обороты. Ограничения в ближайшие месяцы тоже вряд ли будут отменены", — пояснил свое видение условной стабильности ситуации Затлерс.

"Нужно быть политически дальновидными и думать стратегически. Выборы в Сейм уже не за горами. Идти на них с правительством, которое очень непопулярно среди жителей, означает проиграть выборы", — дал совет Кариньшу и его министрам Затлерс.

Бывший президент уверен, что логичнее было бы правительству подать в отставку, набрать новый состав Кабмина и позволить партиям таким образом более выгодно смотреться на старте предвыборной кампании, которая, по сути, начнется уже в конце этого года, подчеркнул Затлерс.

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президент Латвии Бывший Валдис Затлерс Кабинет министров Кришьянис Кариньш Сейм
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