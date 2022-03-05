Затлерс: Звоните знакомым в России, чтобы рассказать о войне Путина в Украине

При необходимости звоните родственникам, друзьям и знакомым в России каждый день, чтобы рассказать о последствиях начатой Владимиром Путиным в Украине войны, заявил сегодня на русском языке президент Валдис Затлерс, который принял участие на рижском митинге в поддержку Украины, сообщает LETA.

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Если знакомые в России сразу вам не поверят, звоните каждый день, подчеркнул Затлерс, заявив, что это единственный путь к свободе и независимости Украины. Большую часть выступления экс-президент Латвии произнес на латышском языке, поблагодарив присутствующих за то, что они пришли. Экс-президент подчеркнул, что худшее, что может с нами случиться, это сказать: "Я за мир, поэтому ничего не буду делать".

Затлерс указывал, что самые мудрые умы мира со временем поймут, что хватит бояться, мы должны победить в этой войне. Он ответил, что его до глубины души потрясли слова Президента Украины Владимира Зеленского, которого поразила слабая реакция и помощь НАТО, которые, вместо "закрытия неба" предоставили стране топливо он упрекнул, что за каждый литр топлива, украинцы проливают литр крови. Затлерс подчеркнул, что Украине нужна военная поддержка.

Он подчеркнул, что путинизм победить гораздо сложнее, чем самого Путина. Тот факт, что представители российской Думы единогласно голосуют за войну, говорит о том, что у них что-то не в порядке с головой, считает Затлерс.

Бывший президент отметил, что и в Латвии есть люди, которые запутались и которым нужно время, чтобы понять, что такое война. По его мнению, сегодня говорить "Я за мире" означает поддерживать войну. "Парадоксально, но так оно и есть", — сказал про это Затлерс.

Сегодня в Риге прошла массовая акция "Вместе с Украиной! Вместе против Путина", организованная обществом Латвийский гражданский альянс. Возле памятника Свободы собралось множество человек, по данным агентства LETA, несколько тысяч человек, которые двинулись к посольству Украины, где выступали как латыши, так и русские. По данным организаторов акции, в мероприятии участвовали около 30 000 человек.