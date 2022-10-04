Завадска: этой зимой меня больше беспокоит заболеваемость гриппом, а не Covid-19

Учитывая то, как грипп "ведет себя" в южном полушарии - в Австралии и Новой Зеландии - руководитель Государственного совета иммунизации, профессор Даце Завадска больше беспокоится за ситуацию с заболеваемостью в Латвии именно этим вирусом, а не Covid-19. Впрочем, он подчеркивает, что это ее личное мнение, пишет lsm.lv.

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По словам профессора, для прогнозов относительно предстоящей заболеваемости гриппом в северном полушарии, смотрят на то, что происходит в южном. А там в этом году была серьезная ситуация как с госпитализацией, так и высокой заболеваемостью, также были летальные случаи. По словам Завадски, было бы глупо эту информацию игнорировать и не подготовиться.

В свою очередь, профессор Университета им. Паула Страдыня Юта Кроича указала: "В Австралии и Новой Зеландии, что парадоксально, тяжелее всего болели именно дети и молодежь, а не пожилые люди, как мы привыкли. Если болеют молодые, сильные люди и так тяжело, особенно если еще в комбинации с ковидом, что даже были летальные случаи среди молодежи, то это очень опасно".

По словам Завадски, волны вспышек гриппа сдвинулись: "Классически мы знаем, что грипп начинается в декабре, больше всего болеют в январе и феврале и волна идет до мая, то как будет сейчас, неизвестно. Вакцины от гриппа доступны уже с октября".

Первые случаи заболевания гриппом уже зафиксированы, по крайней мере, в Детской больнице грипп констатирован у детей. Впрочем, это скорее лишь отдельные случаи, которые могут быть констатированы на протяжении всего года.