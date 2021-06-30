Завадска: из-за распространения индийского штамма придется более своевременно вакцинировать людей, уже переболевших коронавирусом

Из-за распространения индийского штамма или штамма "дельта" Covid-19 в будущем придется более своевременно вакцинировать людей, организм которых ранее уже сталкивался с коронавирусом, отметила глава Совета по иммунизации Даце Завадска

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На данный момент ведущие международные организации, отвечающие за здравоохранение, не определили минимальный интервал между инфекцией Covid-19 и вакцинацией. Ковид-сертификат действует 180 дней после того, как человек переболел коронавирусом. Это конкретное количество дней было основано на наблюдениях, которые показали, что повторное заражение маловероятно в течение следующих 90 дней, а затем в течение 180 дней. Поэтому переболевших ранее широко не мотивировали к вакцинации - предпочтение отдавалось более уязвимой группе населения.

Как пояснила Завадска, сейчас из-за распространения "дельты" специалисты больше не рекомендуют переболевшим Covid-19 ждать до 180-го дня, чтобы начать вакцинацию.

Она отметила, что сейчас ведутся различные исследования, чтобы выяснить ответ иммунной системы в тех случаях, когда человек получает разные вакцины от Covid-19.

По ее словам, пока требуется получить дополнительные данные, чтобы понять, какие результаты получаются при "смешивании" вакцин, и насколько они лучше или хуже по сравнению с результатом от прививки вакциной от одного производителя или сделанной по одной и той же технологии. Эти данные могут быть получены исследователями уже в ближайшее время - в начале июля.