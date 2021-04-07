Завадска: мы тщательно следим за данными AstraZeneca и готовы действовать

Государственный совет иммунизации тщательно следит за данными вакцины производства AstraZeneca и в случае необходимости учреждение готово действовать, однако принятие поспешных решений не пойдет на пользу обществу, в интервью TV3 сообщила председатель совета Даце Завадска, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Завадски, расследование Комитета безопасности Европейского агентства лекарств (ЕАЛ) должно завершиться на этой неделе. Тогда Латвия получит их заключение и дополнительные данные, чтобы дать дальнейшие рекомендации по безопасному использованию вакцины.

“Я думаю, что поспешные решения и высказывание мнений определенно не идут на пользу обществу. Мы тщательно следим за тем, какие данные становятся доступны. На самом деле они легко доступны и известны всем странам-участницам. Однозначно пока нет основания и возможности научно утверждать, что [у вакцины AstraZeneca] повышенный риск и какие факторы его создают. Поэтому мы дождемся решения, на котором можно будет основывать рекомендации”, - сказала Завадска.

Она пообещала, что совет вместе с другими учреждениями в случае необходимости готов изменить рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, так как “конечно же, безопасность является наивысшим приоритетом”.

Как уже сообщалось, во вторник руководитель стратегии вакцинирования ЕАЛ Марко Кавалери в интервью газете Il Messaggero сообщил, что уверен в связи между вакциной AstraZeneca и редкими тромбами. Ранее ряд стран ЕС решили ограничить возраст пациентов, которым можно прививаться этой вакциной - она доступна для людей старше 60. Однако ЕАЛ ещё не завершило свое расследование и до сих пор настаивало на том, что польза от вакцины превышает возможный риск.