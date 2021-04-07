Завадска: мы тщательно следим за данными AstraZeneca и готовы действовать
Foto: LETA

Государственный совет иммунизации тщательно следит за данными вакцины производства AstraZeneca и в случае необходимости учреждение готово действовать, однако принятие поспешных решений не пойдет на пользу обществу, в интервью TV3 сообщила председатель совета Даце Завадска, передает LETA.

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По словам Завадски, расследование Комитета безопасности Европейского агентства лекарств (ЕАЛ) должно завершиться на этой неделе. Тогда Латвия получит их заключение и дополнительные данные, чтобы дать дальнейшие рекомендации по безопасному использованию вакцины.

“Я думаю, что поспешные решения и высказывание мнений определенно не идут на пользу обществу. Мы тщательно следим за тем, какие данные становятся доступны. На самом деле они легко доступны и известны всем странам-участницам. Однозначно пока нет основания и возможности научно утверждать, что [у вакцины AstraZeneca] повышенный риск и какие факторы его создают. Поэтому мы дождемся решения, на котором можно будет основывать рекомендации”, - сказала Завадска.

Она пообещала, что совет вместе с другими учреждениями в случае необходимости готов изменить рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, так как “конечно же, безопасность является наивысшим приоритетом”.

Как уже сообщалось, во вторник руководитель стратегии вакцинирования ЕАЛ Марко Кавалери в интервью газете Il Messaggero сообщил, что уверен в связи между вакциной AstraZeneca и редкими тромбами. Ранее ряд стран ЕС решили ограничить возраст пациентов, которым можно прививаться этой вакциной - она доступна для людей старше 60. Однако ЕАЛ ещё не завершило свое расследование и до сих пор настаивало на том, что польза от вакцины превышает возможный риск.

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