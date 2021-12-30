Завадска: неприятности, вызванные Covid-19, могут завершиться к поздней весне

Большинство неприятностей, вызванных Covid-19, может завершиться поздней весной, а затем надо будет оценивать, насколько заболевание сезонное, и как к различным подвидам вируса приспосабливаются вакцины, сказала в интервью журналу SestDiena председатель Государственного совета иммунизации, руководитель Центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска.

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По словам эксперта, в будущем ожидаются новые варианты Covid-19, и до конца апреля почти все переболеют этой болезнью — как вакцинированные, так и невакцинированные. Но это автоматически не означает, что вакцины будут совсем неэффективны. "Не хочу говорить, что вакцины — не хороши. Они хорошие, они спасают мир в какой-то степени. Но, если мы хотим оставаться с ними надолго, то их нужно улучшать", — сказала профессор.

Отвечая на вопрос, будет ли 2022 год лучше с точки зрения пандемии Covid-19 в 2022 году, Завадска сказала, что "то, что мы мы сегодня говорим о ковиде, через пару недель или месяц, возможно, изменится", поэтому лучше говорить о том, что мы знаем сегодня, а не утверждать, что ждет в будущем.

"Из того, что мы уже знаем об "омикроне", ясно, что он будет распространяться. Прогнозируется, что в середине января-конце февраля "омикрон" станет доминирующим вариантом в Европе. Выдавит ли он вариант "дельта" или же будут существовать оба варианта, мы сегодня не знаем. В тех государствах, в которых "омикрон" распространился больше — в странах Скандинавии, Великобритании — госпитализация ниже на 50-70%, чем у "дельты". С одной стороны, это хорошо. Болеют все, инфицируются и вакцинированные", — указала эксперт.

В ответ на просьбу оценить ослабление на Новый год некоторых ограничений, ранее введенных в связи с пандемией, Завадска выразила обеспокоенность, что последствия этого решения могут негативно повлиять на систему здравоохранения. "Я надеюсь, что те, кто это допустил, учитывают то, какой может быть ситуация в больницах в конце января. Есть обязанности медиков и всей системы здравоохранения, но думаю, не все еще раз выдержат тот физический и эмоциональный стресс, который был осенью".

Говоря о ревакцинации и подвиде "омикрон", Завадска признала, что выиграют те, кто получат так называемую бустерную дозу вакцины позже, поскольку ее действие против "омикрона" не более десяти недель. Но лучше всего защищены те люди, которые и вакцинировались, и переболели Covid-19. Это не означает, что вакцинированные должны пытаться заболеть, чтобы улучшить свой имунный ответ, потому что риски превышают потенциальную пользу. Вакцинированные от Covid-19 пациенты также умирают, напомнила Завадска.

Глава Государственного совета иммунизации ожидает, что ситуация, созданная Covid-19, сильно изменится в конце весны. "Когда все мы будем вакцинированными или переболевшими или просто привитыми, когда придут новые варианты, нужно будет смотреть, какая у этого вируса сезонность. (..) Короче говоря, думаю, что мы эту вечеринку закончим до поздней весны, лето точно будет лучше, и потом, если вакцины еще будут нужны, их приспособят — производители заявили, что могут это сделать. Не думаю, что всем будет нужна ревакцинация. Это больше будет нужно людям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, иммуносупрессивным".

В будущем Covid-19, вероятно, будет известен только как сезонный вирус, который в какой-то момент "поставлен на паузу, в какой-то момент может быть серьезнее, кто-то может попасть в больницу, но вакцины будут доступны всем, вероятно, и дальше за государственные деньги", — прогнозирует специалист.

На вопрос, как долго придется носить маски, Завадска заявила, что надеется: это требование будет снято весной.

В интервью SestDiena Завадска также высказала благодарность Государственной полиции за работу по выявлению поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19. "Мы чувствуем серьезную работу полиции, это действительно неформальное отношение. Уже летом они приходили, просили совета и искали всевозможные способы обнаружить фальшивые сертификаты, чтобы помочь обществу. Мне не приходилось особо сталкиваться с полицией, но если столь же заинтересованно они работают в других отраслях, то следует снять перед ними шляпу", — сказала Завадска.