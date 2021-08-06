Завадска: нет научных данных о необходимости дополнительной дозы вакцины от Covid-19

В настоящее время ни в одной стране не разработано научно обоснованных рекомендаций относительно необходимости введения дополнительной дозы вакцины от Covid-19 для какой-либо группы населения, поскольку в настоящее время нет научных или эпидемиологических данных, подтверждающих такую потребность, сообщила председатель Государственного совета по иммунизации и заведующая Центром семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска.

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Производители вакцин продолжают собирать данные и оценивать эффективность вакцин, оценивая всех участников исследований - их клеточный иммунитет, уровень антител и показатели заболеваемости. В то же время ряд стран тщательно собирают и анализируют ситуацию, однако, по словам Завадской, эта информация в настоящее время не указывает на то, что иммунная защита, обеспечиваемая вакцинами от Covid-19, недостаточна, или что происходит так называемый "immune escape", что указывало бы на то, что вакцина не действует против новых вариантов вируса.

Государственный совет по иммунизации, который оценивает вопросы, связанные с вакцинацией и иммунизацией в Латвии, внимательно следит за этой темой, подчеркивает председатель совета. "Многие члены совета являются экспертами в международных экспертных группах, где этот вопрос также стоит на повестке дня, и следят, доступны ли новые данные и достаточны ли они для вынесения такой рекомендации. Таким образом решение о вакцинации населения бустерной дозой, как это происходит в Израиле, является решением политиков и чиновников, а не основанным на научных или экспертных рекомендациях", - поясняет Завадска.

Точно так же Европейская сеть национальных советов по иммунизации, координируемая Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, в настоящее время обсуждает этот вопрос, но, как отмечает эксперт, единственные выводы из этих переговоров заключаются в том, что есть страны, которые в августе и сентябре будут продолжать заниматься этой тематикой, чтобы позже обменяться новейшими данными.

С другой стороны, опираясь на базовые знания иммунологии и иммунизации об основных механизмах действия вакцин, Завадска допускает, что потребность в дополнительной вакцине может возникнуть для людей с ослабленной иммунной системой.

"Если мы теоретически подумаем о том, каким группам пациентов может потребоваться еще одна доза вакцины для усиления их иммунной защиты, это могут быть пациенты после трансплантации органов или стволовых клеток, люди, получающие иммуносупрессивную терапию, пациенты с множественными тяжелыми хроническими заболеваниями и очень пожилые люди", - говорит эксперт.

Дополнительная вакцинация также может быть рекомендована для работников центров социального ухода и системы здравоохранения, которые сами больше подвержены риску заражения и могут также инфицировать людей из группы риска. Однако это только прогнозы, отмечает Завадска, добавляя, что в настоящее время у Государственного совета по иммунизации недостаточно данных для предоставления каких-либо рекомендаций.

Как известно, в конце июля премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт объявил, что людям старше 60 лет будет предложено привиться третьей бустерной дозой вакцины от Covid-19.

Третья доза в Израиле будет доступна людям старше 60 лет, которые были привиты вакциной "Pfizer/BioNtech" более пяти месяцев назад. Таким образом, Израиль стал первой страной, которая широкомасштабно предложила своим гражданам третью дозу вакцины.

Аналогичное заявление было недавно сделано президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который заявил, что с сентября пожилым людям, которые были полностью вакцинированы, а также тем, кто находится в группе риска, будут предложены дополнительные вакцины от Covid-19.