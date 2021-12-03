Завадска объяснила, почему для детей установлен трехмесячный интервал между вакцинами от Сovid-19
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Решение установить трехмесячный интервал между первой и второй дозами вакцины от Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет принято из осторожности с учетом возможных побочных эффектов, а также появления нового штамма "омикрон", заявила руководитель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

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25 ноября Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет, заявив, что доза вакцины в этой группе будет ниже, чем у людей в возрасте от 12 лет и что вакцина должна вводиться с интервалом в три недели.

Латвийские специалисты по иммунизации решили увеличить этот интервал по двум причинам: крайне редкие поздние побочные эффекты и неясность об эффективности вакцин против нового штамма.

Профессор Завадска подчеркивает, что серьезные проблемы со здоровьем после вакцинации от Covid-19 возникают редко. Однако у подростков встречается такой редкий побочный эффект, как миокардит, или воспаление сердечной мышцы, и перикардит, хотя данных о таких случаях у детей в возрасте от пяти до 11 лет нет.

Другая важная причина - это новый штамм "омикрон". В случае, если существующие вакцины окажутся неэффективными против него, вакцины придется перерабатывать и потенциально вакцинироваться в третий раз, что не является лучшим решением.

Также следует учитывать, что есть дети, которые уже переболели Covid-19, и им две дозы вакцины вообще не нужны. Хотя точное количество переболевших детей в возрасте от 5 до 11 лет в Латвии неизвестно, исследование, проведенное в США, показало, что 38% детей этой возрастной группы имели антитела до вакцинации.

По словам эксперта, у увеличенного интервала есть еще одно преимущество - защита, обеспечиваемая вакциной, становится еще выше.

На вопрос, следует ли выдавать детям действующий сертификат на национальном уровне после первой дозы, Завадска ответила утвердительно, но возможность применения такого подхода на уровне ЕС будет зависеть от достигнутых соглашений.

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LETA

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