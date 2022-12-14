Завадска: респираторно-синцитиальный вирус опасен не только для младенцев, но и для пожилых людей

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) опасен не только для младенцев, но и для пожилых людей, заявила председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска на конференции, организованной Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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SPKC ранее предупреждал, что РСВ может быть опасен для новорожденных в возрасте двух-трех недель, поскольку эта инфекция может привести к летальному исходу. Инфекция особенно опасна для недоношенных детей с низким уровнем или отсутствием материнских антител, а также для детей младше двух лет с хроническими заболеваниями легких, врожденным пороком сердца, ослабленной иммунной системой и нервно-мышечными нарушениями.

По словам главврача Детской клинической университетской больницы (BKUS) Ренате Снипе, РСВ может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и при прикосновении к поверхностям. Младенцы подвергаются наибольшему риску, и это проявляется в виде бронхиолита, который у большинства детей протекает в легкой форме. Завадска добавила, что РСВ также может вызвать серьезные последствия для пожилых людей, влияя на их дальнейшую способность позаботиться о себе.

На данный момент BKUS работает в усиленном режиме — больные РСВ находятся как в инфекционном, так и в пульмонологическом отделении, где получают кислородную терапию, внутривенные инфузии и зондовое питание. В самых тяжелых случаях дети могут оказаться в реанимационном отделении.

В настоящее время вакцины против РСВ не существует, но можно провести пассивную иммунизацию ребенка путем введения антител. Однако государство оплачивает эту процедуру только за "глубоко недоношенных" детей, а таких немного, отметила Завадска.

На данный момент, несмотря на то, что SPKC объявил эпидемию гриппа, посещения в BKUS ограничены только в инфекционном отделении, а другие отделения можно посещать в масках. Если заболеваемость гриппом увеличится, больница рассмотрит дополнительные ограничения.

Снипе призывает родителей, особенно родителей младенцев и хронически больных детей, планировать, как они проводят свое свободное время, и находить здоровые границы для посещения мероприятий и общения.

Завадска добавила, что в настоящее время, после пандемии Covid-19, у людей образовался "иммунный долг".

"Во время локдаунов мы все сидели дома, принимали меры предосторожности на разных уровнях, тем самым защищая себя от окружающих. Соответственно, вирусы меньше распространялись в сообществе и у нас не было этой обычной сезонной "подпитки" иммунной системы встречами с другими людьми. Как только люди снова начали встречаться, все эти [вирусы] вернулись в совершенно измененной интенсивности", — сказала она.

Не следует думать, что человек, привитый от гриппа, автоматически не заболеет Covid-19 или РСВ — защита, создаваемая вакцинацией, способна распознавать только указанный вирус. Вакцинация особенно важна для людей с ослабленным иммунитетом, поскольку и Covid-19, и грипп могут протекать в тяжелой форме, подчеркнула инфекционист.