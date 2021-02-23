Заведено административное дело о заседании Даугавпилсской краевой думы, в котором участвовали депутаты без масок
Foto: Pixabay

Полиция начала административный процесс о заседании Даугавпилсской краевой думы, на котором некоторые депутаты не надевали маски, сообщила представитель Латгальского регионального управления Государственной полиции Ласма Курсите.

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В минувший четверг телеканал ReTV сообщил, что некоторые депутаты Даугавпилсской краевой думы нарушили закон, собравшись очно без масок. Среди тех, кто не использовал маску, был и председатель краевой думы Арвид Куцинс.

Заседания дум и комитетов самоуправлений могут проводиться очно, но только при использовании масок и соблюдении дистанции 2 метра.

Куцинс сказал, что депутаты пытались проводить заседания удаленно, но платформой Zoom пользовались не все, поэтому заседания пришлось продолжать очно. На вопрос, почему не соблюдаются требования эпидемиологической безопасности, он ответил, что не носит маску. "Скажу честно, сейчас я надеваю маску только потому, что вы меня снимаете, но, если я много говорю, мне не хватает воздуха", — сказал руководитель думы.

ReTV отмечает, что депутаты Даугавпилсского края не единственные, кто не соблюдает нормативные требования — полиция обнаружила нарушение эпидемиологических ограничений и в Акнистской краевой думе на заседании финансового комитета. По этому факту также возбуждено административное дело.

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LETA

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LETA
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