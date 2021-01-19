Завершается срок полномочий Элиты Крумини в должности госконтролера
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Сегодня завершается срок полномочий Элиты Крумини в должности государственного контролера. Круминя занимает пост госконтролера с 2013 года.

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Оценивая свою работу в должности, Круминя ранее заявила, что сделала столько, сколько смогла, потому что сделать больше было невозможно.

"Я горжусь Госконтролем и призываю политиков тоже гордиться им. И полноценно использовать результаты его работы. И защищать независимость Госконтроля. Чем независимее будет главное государственное аудиторское учреждение, тем сильнее будет государство", — подчеркнула Круминя.

На прошлой неделе Сейм в должности госконтролера утвердил руководителя Комиссии по регулированию общественных услуг Роланда Ирклиса. Поэтому сегодня правительство рассмотрит отставку Ирклиса с поста руководителя Комиссии по регулированию общественных услуг, однако окончательное решение примет Сейм.

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