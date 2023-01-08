Завершен первый этап модернизации погранперехода "Гребнево" на латвийско-российской границе

Завершены работы первого этапа модернизации пограничного пункта пропуска "Гребнево", начатые в августе 2022 года под управлением госагентства "Valsts nekustamie ipšumi" (VNĪ). Построены четыре новых контрольных павильона, чтобы улучшить поток пересекающих латвийско-российскую границу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Работы по модернизации погранперехода "Гребнево" были выполнены фирмой SIA "Delta Construction". В рамках первого этапа подрядчик построил четыре новых контрольных павильона, в которых предусмотрены современные рабочие места для таможни и пограничников, отвечающие требованиям европейской центральной системы въезда/выезда.

В новых павильонах предусмотрена инфраструктура для установки оборудования для сбора и проверки биометрических данных, а также для более эффективного потока лиц, пересекающих латвийско-российскую границу. Работы проводились при сохранении проезда грузовых автомобилей.

По словам члена правления госагентства недивижимости Елены Гавриловой, "VNĪ доверено управление различными проектами, связанными с национальной безопасностью и модернизацией ее инфраструктуры. Мы гордимся тем, что в 2022 году в сотрудничестве с МВД не только начали активное строительство Восточной границы, но и провели строительные работы на нескольких пограничных пунктах пропуска".

"В связи с событиями в Украине мы чувствуем дополнительную ответственность не только вовремя реализовать проекты, связанные с национальной безопасностью, но и как можно быстрее обеспечить современными помещениями и инфраструктурой сотрудников Госпогранслужбы и таможенной Службы государственных доходов", - отметила Гаврилова.

"Модернизация пункта пропуска "Гребнево" - важный проект для обеспечения надлежащих и современных условий работы пограничников и таможенников, внедрения новых технологических решений по обмену данными. Учитывая, что граница Латвии также является внешней границей ЕС и НАТО, мы реализуем меры по модернизации в сотрудничестве с другими странами Евросоюза", — подчеркнул госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов.

Затраты на строительство первой очереди проекта составили почти 931 тысячу евро (без НДС), которые были покрыты из средств государственного бюджета. Работы реализованы в рамках проекта Фонда внутренней безопасности на 2014-2020 гг.

К 2027 году на пограничном пункте "Гребнево" планируют построить новый автобусный терминал регистрации пассажиров, а также провести другие работы по модернизации инфраструктуры.

В 2022 году VNĪ завершила первый этап модернизации на латвийско-белорусских КПП. Заключительные работы были проведены на пунктах пропуска "Патерниеки" и "Силене". В рамках проекта внедрен новый подход к пограничному и таможенному контролю, делающий их более эффективными и быстрыми. В проекте строительства восточной границы в настоящее время строится постоянное ограждение протяженностью около 30 км.

На самом загруженном пункте пограничного контроля между Латвией и Россией "Терехово" первая очередь модернизации будет завершена в начале 2023 года, а проектирование второй очереди строительства - нового терминал ручной клади - будет готово к весне.

В целом с 2019 по 2027 год в модернизацию пунктов пропуска и погранпереходов, реализуемую под контролем МВД будет вложено около 120 млн евро. Самый крупный из проектов модернизации — строительство восточной границы.