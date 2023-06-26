Завершен ремонт аварийного дома в Болдерае: жильцы могут вернуться в свои квартиры

В Риге завершены работы по укреплению крыши дома на улице Стурманю 3, сообщила представительница Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Уна Греневица.

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Работы по укреплению крыши включали в себя не только укрепление упавшей панели крыши, но и крепление всей конструкции панелей крыши металлической конструкцией, а также размещение дополнительных укрепляющих элементов в квартире под местом повреждения.

Здание осмотрел инспектор Департамента городского развития Рижской думы, чтобы принять ремонтные работы. Сейчас жители могут вернуться в свои квартиры.

Сначала планировалось провести ремонт только в той части здания, где соскользнула панель, а позже укрепить конструкции крыши во всем доме. Однако разработанный проект ремонтных работ предусматривал, что работы по укреплению кровельных панельных конструкцию следует проводить сразу на всем пролете крыши, который перекрывает оба подъезда, а не только поврежденную часть.

Ремонт в здании занял одну неделю, однако на изготовление необходимых для укрепление панелей крыши конструкций потребовалось три недели. Общая стоимость работ составляет 47 735 евро, не считая налог на добавленную стоимость, из которых часть была покрыта за счет накоплений дома, а часть планируется привлечь из программы поддержки Рижской думы "Софинансирование Рижского самоуправления на ремонт жилых домов и благоустройство прилегающих к ним земельных участков".

Так как объем необходимых работ был больше, чем планировалось изначально, RNP призвала клиентов подать заявку на участие в муниципальной программе поддержки, которая предусмотрена для предотвращения опасности зданий. Владельцы квартир воспользовались этой возможностью, а это значит, что они могут получить софинансирование самоуправления до 50% на покрытие затрат на ремонтные работы.

Учитывая, что сложившаяся аварийная ситуация причинила ущерб и квартирам, их собственники или арендаторы в соответствии с законом о помощи в решении квартирных вопросов и связующими правилами Рижской думы могут подать заявку на единоразовое пособие на ремонт жилья — до 10 000 евро. Заявку оценивает самоуправление, после чего принимается решение о выделении финансирования.

Как сообщалось ранее, вечером 29 ноября 2022 года в многоквартирном доме, который находится на улице Стурманю 3, в Болдерае, на пятом этаже частично обвалилась крыша. Были эвакуированы жильцы 15 квартир, инициированы все процедуры для обследования ситуации, поиска необходимых решений, а также оказания помощи жителям в кризисный период.

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Заключение технического освидетельствования было разработано в ускоренном порядке, а также начато проектирование. Основной причиной такого соскальзывания панели является некачественный монтаж панелей уже во время строительства.