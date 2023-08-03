Завершена гидравлическая проверка в Риге на правом берегу Даугавы; выявлено 17 повреждений

На правом берегу Даугавы завершена проверка гидравлической безопасности тепловых сетей, в ходе которой было выявлено 17 повреждений, сообщила агентству LETA представитель Rīgas siltums Линда Ренце.

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Обнаружено несколько трещин в тепловых сетях передачи, которые обеспечивают теплоснабжение микрорайна Петерсала-Андрейсала, Межциемса, частично микрорайона Югла, улиц Земес и Илукстес в Плявниеки, а также улиц Ницгалес и Стирну в Пурвциемсе.

Ренце отметила, что выявление повреждений продолжится. Выявлением и устранением повреждений посменно занимается более 100 сотрудников Rīgas siltums.

Список зданий, в тепловых сетях которых отсутствует горячая вода из-за повреждений, будет регулярно публиковаться на сайте Rīgas siltums. Если адреса дома нет в списке, но подача горячей воды не восстановлена, жильцам следует обратиться к домоуправлению, которое должно восстановить подачу воды в доме.

Остальным управляющим компаниям дано разрешение на подключение тепловых узлов для восстановления подачи горячей воды, поэтому сегодня поздно вечером горячая вода будет доступна большому количеству рижан, пообещала представительRīgas siltums.

Проверки проводятся с целью подготовки к следующему отопительному сезону и своевременного выявления возможных повреждений тепловых сетей.