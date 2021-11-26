Завершена установка временного забора на границе с Беларусью

В пятницу завершена установка временного забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе, но еще необходимо провести соответствующие процедуры приемки строительных работ, сообщила представитель Государственного агентства обеспечения Вендия Пикше-Кучма.

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Забор установлен на протяжении почти 37 километров, однако приемка строительных работ все еще продолжается, так как объем участков ограждения достаточно велик.

Работы по сдаче-приемке и инспекция забора, вероятно, продолжатся и в первые дни следующей недели, сообщила представитель агентства.

В соответствии с договором срок завершения строительства забора назначен на 6 декабря.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов ранее подтвердил, что есть места, где потребуется строительство дополнительного временного забора. Всего планируется построить еще 22,8 километра дополнительных ограждений.

По данному предложению МВД подготовит доклад правительству. Предполагается, что общие затраты на дополнительную закупку колючей проволоки, строительство забора и услуги технического надзора не превысят 2 329 271 евро.

Как сообщалось, после возведения временного забора стоимостью примерно 3,7 млн евро планируется возвести постоянное ограждение. В проекте сообщения МВД правительству говорится, что в общей сложности необходимо построить 172,9 км пограничной полосы, в том числе постоянное заграждение на протяжении 134 км.

Недавно правительство поддержало, а Сейм принял подготовленный МВД законопроект, который предусматривает поручить организацию обустройства восточной границы Латвии ГАО Valsts nekustamie īpašumi.