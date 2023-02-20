Завершилась чековая лотерея: она дополнительно принесла в бюджет Латвии 11 млн евро

В воскресенье, 19 февраля, чековая лотерея, организованная Службой государственных доходов (VID), завершилась крупным годовым розыгрышем. За три с половиной года в лотерее приняли участие 241 189 участников, предоставив в общей сложности 41,8 млн чеков, квитанций, билетов и счетов за онлайн-покупки. Информация, полученная из этих платежных документов, и работа VID с предпринимателями позволили увеличить доходы госбюджета на 10,9 млн евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При помощи лотереи VID получил информацию о недекларированных доходах предприятий, с который также не были уплачены налоги. После призыва VID предприятия исправили 2749 деклараций по НДС, признав ранее неуказанные доходы. Также выявлены случаи, когда предприятия работали с незарегистрированными кассовыми аппаратами — такие компании нелегально трудоустраивали работников и выплачивали зарплаты в конвертах.

В целом, в ходе лотереи дополнительные задекларированные доходы компаний и более честное поведение компаний позволили увеличить доходы государственного бюджета на 10,9 млн евро. Эти доходы могут еще увеличиться, так как VID продолжает проверять чеки, представленные гражданами в 2022 году.

В ходе кампании в лотерее приняли участие жители всех регионов Латвии. Победители лотереи получили 1 973 денежных приза на общую сумму 1,4 млн евро. Также в лотерее можно было выиграть призы, предоставленные партнерами VID — их предложили 30 компаний и получили 446 победителей лотереи. Например, в розыгрыше активно участвовали Валмиерский торговый центр Valleta и магазин Riga Spirits & Wine Outlet.

Также с 2021 года проводились ежемесячные тематические розыгрыши, когда за счет чеков из секторов с более высокими рисками теневой экономики можно было выиграть дополнительные 500 евро — это, например, такие сферы, как техническое обслуживание автомобилей, общественное питание, салоны красоты.

После того, как активность жителей в чековой лотерее снизилась, в 2022 году Сейм принял решение прекратить акцию — ведь важно, чтобы доход, который принесла лотерея, не ушел целиком на ее организацию.

При этом привычка получать чек после покупки или услуги имеет важное значение даже после того, как лотерея закончилась, отмечает VID. Служба напоминает, что чек, квитанция, билет и счет — не только официальное подтверждение сделки, но и гарантийный документ, важный для защиты прав потребителей.

В дальнейшем при возникновении ситуаций, когда документ, подтверждающий оплату, не выдается, гражданам предлагается сообщать об этом в VID. О любых нарушениях в сфере налогов или таможни граждане могут сообщать по электронной почте parkapumi@vid.gov.lv или по телефону круглосуточной анонимной линии +371 80009070.