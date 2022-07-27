Завершился конкурс закупок: CSDD получила только одну заявку на управление фоторадарами

В конкурсе Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) на нового управляющего стационарными фоторадарами участвовал только один кандидат — единственную заявку подала компания Burde B.V., свидетельствует протокол Комиссии закупок, доступный в Электронной системе закупок.

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Burde B.V. предлагает свои услуги за 29 750 евро.

В начале июля CSDD объявила конкурсе закупки на нового управляющего стационарными фоторадарами. Прогнозируемая сумма договора составляла 139 тысяч евро, договор заключается на 12 месяцев. Прием заявок на закупку завершился 25 июля.

Уже сообщалось, что с 24 августа компания Jarva, которая управляет стационарными фоторадарами в Латвии, расторгла договор с CSDD, и дирекция в конкурсном порядке искала нового управляющего радарами.

Договор с компанией Jarva у CSDD был заключен в 2020 году, стоимость договора — 1,827 миллионов евро. В CSDD объясняют, что в Jarva запросили увеличить оплату предоставляемых услуг, однако CSDD не посчитала, что этому есть обоснование.

Увеличение оплаты на 48%, которое запросили в Jarva, несоразмерно, заявил член правления CSDD Айварс Аксенокс. По его словам, среди затрат на управление фоторадарами 40% составляет стоимость лицензии на работу с фоторадарами, 33% — верификация фоторадаров, и 27% — хозяйственные расходы на содержание фоторадаров.

Подорожание может произойти только в последней позиции, но затраты на бензин могут составлять около 1% от всех затрат, так как большая часть проблем с фоторадарами разрешается удаленно.

CSDD готова к увеличению стоимость услуг, если оно обоснованно. "С 48%, запрошенными в Jarva, нельзя согласиться не по закону, но по логичным причинам", — заявил Аксенокс.

Всего в Латвии работает около 100 стационарных фоторадаров.