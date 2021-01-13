Зависимость от азартных игр: 14 620 латвийцев попросили не впускать их в казино

В Инспекции по надзору над лотереями и азартными играми зарегистрировано 14 620 заявлений, в которых люди просят не впускать их в игровые залы и казино, а также блокировать доступ к онлайн-сервисам, сообщила порталу Delfi представитель инспекции Агнесе Руберте.

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Запрет — добровольный шаг, человек только лично может подать заявление, поясняют в инспекции. Но в настоящий момент, учитывая ограничения из-за пандемии Covid-19, сделать это можно лишь удаленно — здесь. Регистрация вступает в силу со дня подачи заявления.

Затем полученные заявления передаются организаторам азартных игр, чтобы они запретили доступ в свои заведения конкретным лицам. Минимальный срок запрета — год. Его можно продлевать.

По данным исследования, которое было опубликовано в 2019 году Министерством здравоохранения, в Латвии зависимостью от азартных игр могут страдать свыше 16 000 человек.

В течение прошлого года в инспекции очно и удаленно бесплатную психологическую консультацию получили свыше 550 игроков и их близких.