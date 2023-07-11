"Зависшие" Варакляны: правительство два года не может определиться, куда их присоединить

Правительство еще полгода назад должно было предложить Сейму варианты территориальной принадлежности Вараклян: жители населенного пункта были не согласны с тем решением, которое предлагала территориальная реформа, и Конституционный суд постановил, что нужно к ним прислушаться. Однако новых предложений все еще нет, пишет портал Lsm.lv.

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Изначально Министерство охраны среды и регионального развития собиралось включить Вараклянский край в Мадонский край, а большинство Сейма проголосовало за то, чтобы включить его в Резекненский край. Вараклянцы обратились в Конституционный суд, и суд признал действия Сейма самовольными. В результате большинство депутатов проголосовало за то, чтобы не присоединять Варакляны никуда, и поручило правительству внести в Сейм предложения об административной территории края. Сначала это нужно было сделать до января 2022 года, потом до января 2023 года, но предложений до сих пор нет.

Министерство выполнило требование организовать публичное обсуждение объединения Вараклян с ближайшими краями. В 2021 году опрос вараклянцев, имеющих право голоса, показал, что большинство хотело бы, чтобы край остался самостоятельным, но если необходимо объединяться, то лучше с Мадонским краем, рассказала Lsm представитель министерства Илзе Оша.

Возможно, министерство предложит Сейму на рассмотрение план присоединения региона к Мадонскому краю, но могут быть рассмотрены и альтернативы, допускает Оша.

По ее словам, оставить Вараклянский край отдельным краем нельзя, потому что это не соответствует критерием территориальной реформы: самостоятельности, производительности и способности обеспечить функции достаточного качества.

Задержка связана в том числе с тем, что сменилось правительство. По словам Оши, новая карта самоуправлений должна быть готова до следующих выборов в самоуправление в 2025 году, чтобы самоуправления могли начать работать в новом составе. "Мы дадим Сейму информацию об опросе и свои предложения, но решать будет Сейм", — сказала она, добавив, что Сейму стоит принять поправки до осени следующего года. Нынешняя задержка на развитие Вараклян никак не повлияет, потому что изменения все равно вступят в силу после следующих выборов.