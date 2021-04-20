Завтра и послезавтра на Югле, Тейке и в Берги возможно помутнение воды

В эти вторник и среду, 21 и 22 апреля, с 8:00 до 20:00 запланированы работы по промывке левого водопровода Бривибас гатве на участке протяженностью около 3700 метров от выезда из Адажи на Бривибас гатве до построенной на канале Югла водоочистительной станции.

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В связи с этими работами возможно помутнение холодной воды в окрестностях Берги, Юглы и Тейки, сообщили Delfi в Рижской думе.

Во время промывки водопровода не будет прекращена подача воды для клиентов, однако на отдельных объектах в районе Берги возможно снижение давления воды.