Завтра Латвия получит 8400 доз вакцины Moderna
Foto: LETA

Завтра, 24 февраля, в Латвию должна прибыть поставка с 8400 дозами вакцины производства Moderna, во время заседания правительства сообщила глава Бюро вакцинации Эва Юхневича, передает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Это пока единственная подтвержденная поставка. По плану, 28 февраля в Латвию должна прибыть партия из 24 780 доз вакцины AstraZeneca, а на март запланированы ещё десять поставок от разных производителей.

На следующей неделе бюро планирует вакцинировать 22 000 человек, а в последующие недели из-за сокращения объема поставок темпы вакцинации могут немного снизиться.

До конца марта Минздрав планирует вакцинировать 57 000 пожилых людей. Начата работа над организацией вакцинации людей с хроническими заболеваниями.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

38

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

Новые проекты

Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€