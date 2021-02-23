Завтра Латвия получит 8400 доз вакцины Moderna

Завтра, 24 февраля, в Латвию должна прибыть поставка с 8400 дозами вакцины производства Moderna, во время заседания правительства сообщила глава Бюро вакцинации Эва Юхневича, передает LETA.

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Это пока единственная подтвержденная поставка. По плану, 28 февраля в Латвию должна прибыть партия из 24 780 доз вакцины AstraZeneca, а на март запланированы ещё десять поставок от разных производителей.

На следующей неделе бюро планирует вакцинировать 22 000 человек, а в последующие недели из-за сокращения объема поставок темпы вакцинации могут немного снизиться.

До конца марта Минздрав планирует вакцинировать 57 000 пожилых людей. Начата работа над организацией вакцинации людей с хроническими заболеваниями.