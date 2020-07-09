Завтра Минздрав может принять решение о новом ужесточении ограничений по Covid-19
Foto: DELFI

В пятницу Минздрав проанализирует прирост заболеваемости Covid-19 на этой неделе, тенденции и прогнозы, а также обсудит необходимость пересмотра ограничений, написала в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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"Напоминаю, что государство оплачивает тесты на Covid-19, и призываю людей активно использовать эту возможность", — сказала министр, напомнив и о мобильном приложении "Останови Covid".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что с учетом роста заболеваемости и после получения информации от министра здравоохранения правительство примет решение о дальнейших действиях.

"Мы готовы реагировать быстро и остановить более широкое распространение болезни", — сказал Кариньш.

Он призвал людей быть бдительными и ответственными, соблюдая рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний.

За последние трое суток в Латвии выявлено 27 новых случаев Covid-19.

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LETA

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LETA

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