Завтра правительство рассмотрит возможные смягчения для торговых центров и культурных учреждений

Завтра, 1 июня, правительство обсудит второй шаг смягчения антиковидных мер для торговых центров и учреждений культуры, заявил сегодня после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он признал, что заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжает сокращаться, а также увеличивается охват вакцинацией. В этой связи завтра правительство рассмотрит второй шаг по смягчению мер, который в основном коснется торговых центров и учреждений культуры.

Кариньш призвал всех нерешительных сделать прививку, потому что процесс вакцинации очень прост, он ничего не стоит и защищает привитого от тяжелого течения заболевания и смерти. Он добавил, что завтра ожидается доклад Минздрава о начале вакцинации детей старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech.

На просьбу рассказать больше о возможном смягчении мер Кариньш ответил, что ничего более детально рассказать не может, потому что меры пока обсуждаются группой оперативного управления. Потенциальные даты и точные детали будут известны завтра.

Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что музеи провели большую работу, и Минкульт разработал пилотные проекты, чтобы проверить и доказать, что некоторые культурные учреждения безопасны с точки зрения Covid-19.

Министерство культуры также планирует возобновить с 15 июня мероприятия для привитых и сдавших тест на Covid-19.