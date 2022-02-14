Завтра правительство утвердит стратегию выхода из пандемии Covid-19, вопрос об использовании ковид-сертификатов — "подвис"
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Во вторник, 15 февраля, Кабинет министров примет решение
о стратегии выхода из антиковидных ограничений, подтвердил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи партий правящей коалиции.

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В то же время остаются неясными некоторые вопросы о дальнейшем использовании сертификатов Covid-19.

По словам Кариньша, неизвестно, какие новые волны заболеваемости Covid-19 придут в будущем, поэтому стратегия правительства остается прежней — прививаться и ревакцинироваться, чтобы снизить риск серьезного заболевания.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость продолжать носить маски и тестироваться, чтобы не заражать окружающих.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) сообщил после заседания коалиции, что сегодня достигнуто соглашение по ранее предложенным решениям поэтапной отмены эпидемиологических ограничений. Подробно — о поэтапном плане Министерства здравоохранения о выходе из "ковидных" ограничений читайте здесь.

При этом Павлютс заявил, что отдельные вопросы, связанные с использованием сертификатов, все же нуждаются в более широком обсуждении. Поскольку план Минздрава предусматривает, что решение о сроке годности сертификатов вступит в силу 1 апреля (пока продлено до 1 марта) — время на обсуждение еще есть.

По словам Павлютса, предусматривается, что требование о наличии сертификатов для работы будет сохраняться в таких секторах, как здравоохранение, образование, а также в других сферах, где работники имеют непосредственный контакт с клиентами, но на всех работников публичного сектора оно распространяться не будет.

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