Завтра в Риге начнутся военные учения Namejs 2022, может быть шумно

С 5 по 9 октября в Риге пройдет осенний цикл военных учений Namejs 2022, сообщают Национальные вооруженные силы (NBS). В это время на улицах можно будет заметить солдат и земессаргов в форменной одежде и боевой экипировке, а также различную военную технику. В это время солдаты и национальные гвардейцы Латвийской армии в сотрудничестве с партнерами по НАТО из Дании и США будут отрабатывать оборонительные действия в городских условиях.

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Где будут проходить учения?

5 октября с 16:00 до 20:00 в районе Вецмилгравис;

7 октября с 07:00 до 22:00 в микрорайонах Югла, Чиекуркалнс, Межциемс, Трисциемс, Яунциемс, Вецмилгравис, Саркандаугава, Петерсала — Андрейсала, Скансте, Центр;

8 октября с 08:00 до 22:00 в микрорайонах Вецмилгравис, Межциемс, Тейка, Чиекуркалнс, Гризинькалнс, Браса, Саркандаугава;

9 октября с 07:00 до 12:00 в районах Саркандаугава, Петерсала — Андрейсала.

В ходе учений будут использоваться учебные боеприпасы и средства имитации боя, которые производят шум, но не угрожают здоровью и жизни людей.

Обучение нужно для того, чтобы NBS в случае необходимости могла защитить каждого из нас, ценности латвийской государственности и территориальную целостность нашей страны, объясняют в Вооруженных силах. Такими учениями NBS также укрепляет психологическую устойчивость латвийского общества, на деле заверяя каждого гражданина в том, что NBS сделает все, чтобы защитить нашу страну и минимизировать потери в случае кризиса.

За актуальной информацией об учениях можно следить в социальных сетях Латвийской армии https://www.facebook.com/Latvijasarmija, www.mil.lv, https://www.facebook.com/RigasBrigadesZemessargi, https://www.facebook.com/zs13bn

Также во время учений будет доступен информативный телефон +371 28637064, который можно использовать, чтобы получить дополнительную информацию о процессе учений.