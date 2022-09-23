Завтра в Риге у посольства РФ пройдет пикет "Русский голос против аннексии и геноцида"

В субботу, 24 сентября, у посольства Российской федерации в Риге пройдет пикет "Русский голос против аннексии и геноцида". В 13:00 у посольства соберутся желающие выступить против аннексии законных территорий Украины, против геноцида, против Путина и против войны, за независимую Украину в международно признанных границах и наказание для всех причастных к военным преступлениям.

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Организаторы сообщили порталу Delfi, что надеятся собрать на пикете по меньшей мере 60-100 человек. Пикет активно поддерживают россияне, которые переехали в Латвию после начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля, а также жители Латвии, которые переехали сюда из России в течение последних 10 лет. Организаторы также надеятся на поддержку местного русскоязычного населения.

Обращение организаторов:



20 сентября было объявлено о планах России провести "референдумы" на незаконно оккупированных территориях Украины, а также о планах на всеобщую мобилизацию населения России. За несколько дней до этого сеть вновь облетели страшные кадры последствий военных преступлений, которые совершает российская армия против населения Украины.

Вот наши требования:

1. Мы решительно осуждаем аннексию любых международно признанных территорий Украины. Любые "референдумы" мы считаем незаконными и преступными. Все ранее оккупированные территории Украины, как оккупированные после 24 февраля 2022 года, так и те, что были незаконно аннексированы в 2014 году, должны вернуться в состав Украины. Все причастные к незаконным т.н. "референдумам" на территории Украины должны быть наказаны.

2. Мы осуждаем акты военных преступлений, совершаемые российской армией на территории Украины, многие из которых подпадают под определение геноцида согласно "Конвенции о предупреждении преступления геноцида", в частности массовые убийства и депортации мирного населения, пытки, преследование людей из-за их национальной идентичности, насилие над военнопленными, незаконное изъятие и перемещение детей. Все причастные должны быть наказаны.

3. Мы осуждаем незаконную принудительную мобилизацию населения России для участия в преступной и кровавой войне в Украине. Призываем военнослужащих Вооруженных сил России сложить оружие, а призванных в рамках мобилизации — уклоняться от службы любыми доступными способами. Все причастные к проведению мобилизации должны быть наказаны.

4. Мы требуем полного вывода российских войск с территории Украины. Требуем суда над военными преступниками, а также высшим руководством России, включая лично президента Владимира Путина. Призываем к бесперебойным и регулярным поставкам современного оружия Украине от западных союзников до полного освобождения всех оккупированных территорий Украины.