Заявка Латвии на поддержку от Фонда военной мобильности ЕС - меньше, чем у соседей

Латвия подала заявку на меньшую поддержку от Фонда военной мобильности Евросоюза, чем Литва и Эстония, сообщает в воскресенье программа Латвийского телевидения De facto.
По информации программы, Латвия подала заявку на поддержку от Фонда военной мобильности ЕС на пять миллионов евро, тогда как Эстония — на 31 млн евро, а Литва — на 73 млн евро.
Из 14 стран Евросоюза, которые своими проектами претендовали на эти деньги, только проект Венгрии с меньшим запросом на поддержку, чем у Латвии. При этом 13 стран ЕС вообще не обращались за поддержкой.
Фонд военной мобильности ЕС является новой формой поддержки государств-членов в развитии транспортной инфраструктуры, которая обслуживает как гражданские, так и военные нужды. Один миллиард евро из этого Фонда будет доступен в течение семилетнего периода программы, разделенного на три транша. Интенсивность помощи составляет 50% от общей суммы проекта.
"Заявка Латвии была объявлена до войны в Украине. Поэтому, возможно, мы смотрели на нее немного иначе, чем текущая ситуация заставляет нас смотреть на различные дополнительные меры в Латвии, которые надо усилить, чтобы эта инфраструктура работала в час "X", — пояснил министр сообщения Талис Линкайтс.
Латвийская заявка включает дополнительное строительство трех объектов с военными функциями в рамках проекта Rail Baltica. Дополнительные проекты будут разработаны для переправы через Даугаву в Саласпилсе, а также для терминалов по обработке грузов в Саласпилсе и в Рижском аэропорту.
Передача поясняет, что за подготовку и подачу заявок отвечает Министерство транспорта. В министерстве объяснили, что сейчас другие проекты не находятся в такой степени готовности, чтобы получить финансирование. Однако Минтранс надеется начать второй раунд, о котором Еврокомиссия планирует объявить на следующей неделе, с гораздо более мощными заявками.
Передача De facto также отмечает, что Литва при поддержке фонда планирует восстановить участок высокоскоростной автомагистрали между Каунасом и Мариямполе. В свою очередь, Польша представила больше пяти проектов по укреплению мостов и улучшению инфраструктуры сразу в нескольких аэропортах.