Заявки на должность генерального прокурора подали восемь претендентов

Заявки на объявленный Советом юстиции конкурс на должность генерального прокурора подали восемь претендентов, сообщила представитель совета Расма Звейниеце.

Секретариат совета проверит поданные документы и соответствие кандидатов требованиям закона о прокуратуре по возрасту, гражданству, образованию, трудовому стажу и др.

По кандидатурам, которые соответствуют выдвинутым требованиям, совет запросит заключения Бюро по защите Сатверсме о их соответствии закону "О государственной тайне" для получения спецдопуска.

Кандидат, который получит большинство голосов в Совете юстиции, будет выдвинут на утверждение в Сейм.

Полномочия нынешнего генпрокурора Эрика Калнмейерса истекают 11 июля.

Ранее сообщалось, что в конкурсе планируют участвовать старший прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Арминс Мейстерс, прокурор Юрис Юрисс, прокурор отдела персонала и профессионального роста Генеральной прокуратуры Янис Илстерис, старший прокурор отдела рассматриваемых в судах уголовных дел Генеральной прокуратуры Ален Мицкевич и др.