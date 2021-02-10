Заявки на вакцинацию от Covid-19 подали более 74 800 человек
Foto: Evija Trifanova/LETA

Заявки на вакцинацию от Covid-19 подали более 74 800 жителей, сообщила агентству ЛЕТА представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

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До 17:00 сегодняшнего дня количество заявок, зарегистрированных на сайте manavakcina.lv, достигло 73 502, а с помощью бесплатной телефонной линии 8989 было подано 1302 заявки.

Стразда сообщила, что при звонке по бесплатному номеру 8989 средняя продолжительность разговора составила менее четырех минут, а время ожидания достигло девяти минут, но в течение дня уменьшилось.

Как сообщалось, сегодня начал работу второй из запланированных четырех каналов для записи на вакцинацию от Covid-19 - бесплатная телефонная линия, которая была создана с целью облегчить подачу заявки для тех жителей, которые по объективным причинам не могут сделать это на сайте manavakcina.lv.

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LETA

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