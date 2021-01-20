Заявку на вакцинацию можно будет подать через е-здоровье

Скоро будет готов функционал, который позволит подавать заявку на вакцинацию через систему е-здоровья, сообщил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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В системе е-здоровья, как отмечает LETA, уже сейчас есть инструмент, который позволяет записаться на вакцинацию у семейного врача. Однако, по словам Павлютса, по оценкам специалистов этот инструмент не приспособлен к тому, чтобы обрабатывать сразу множество запросов.

"Скоро будет готов инструмент получше. Мы об этом сообщим. Но и введенные через старый инструмент данные не пропадут, мы их используем", — пообещал министр.

Пока еще не решено, какие преимущества будут у тех, кто запишется онлайн. Возможно, у них будет приоритет в рамках своей приоритетной группы.