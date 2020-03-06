Заявление о принятии первоклассника в школу нужно будет подавать в течение 10 дней

Родителям или законным представителям ребенка нужно будет быстрее решать, куда он пойдет учиться в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

После того, как родитель или другой законный представитель ребенка получит сообщение о том, что ребенок включен в список претендентов на поступление в первый класс в следующим году, нужно в течение 10 дней подать в школу заявление о принятии ученика в первый класс.

Раньше этот срок составлял 15 дней. Рижская дума считает, что изменение поможет эффективнее комплектовать первые классы.