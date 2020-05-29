Заявление об уходе Русского вещания LTV7 из телеэфира удивило начальство LTV

Заявление председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша о том, что с 1 января 2021 года Русское вещание LTV7 уйдет из телеэфира неприятно удивило члена правления LTV Ивара Приеде. Он указал, что это решение не было согласовано с телевидением.

“Тот факт, что в публичном пространстве прозвучал срок выполнения проекта, не согласованный с Латвийским телевидением, свидетельствует о непродуманной коммуникации NEPLP”, - указал Приеде. По мнению LTV, подобные высказывания могут существенно подкосить конкурентоспособность телевидения и подвергнуть риску реализацию проекта.

“Финансового обеспечения для этого проекта нет, нет и решения NEPLP о сроке выполнения проекта, поэтому сегодня прозвучавшее заявление о 1 января стало неожиданностью”, - сказал Приеде. Помимо прочего, руководитель телеканала считает абсурдной ситуацию, что предприятие об этом узнало из других СМИ, ведь это решение меняет стратегию работы всего предприятия.

Латвийское телевидение отмечает, что разговоры о создании мультимедийной платформы начались в 2016 году и сейчас LTV работает над привлечением аудитории нацменьшинств на разных платформах - начиная с телевидения, заканчивая социальными сетями.

Как уже сообщалось, 29 мая глава NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что с 1 января LTV7 станет каналом на латышском языке, а Русское вещание перейдет на специальную интернет-платформу, созданную на базе LSM.lv.