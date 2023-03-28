Заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси: попытка запугивания, которая ничего не меняет для Латвии

Заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси ничего не меняет в ситуации с безопасностью Латвии, признал в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс. В свою очередь, экс-глава Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш считает, что Путин пытается запугать Запад, чтобы заставить его сократить поддержку Украине.

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Как уже сообщалось, в субботу, 25 марта, Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие за пределами страны — в Беларуси. В связи с этим заявлением Украина потребовала созвать чрезвычайное заседание Совбеза ООН.

В НАТО назвали это заявление Путина опасным и безответственным, однако верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что размещение ядерного оружия в Белоруссии будет представлять угрозу европейской безопасности.

У Путина дела нехороши

Сартс пояснил, что наличие у Беларуси ядерного оружия ничего существенно для Латвии не меняет, потому что Латвия уже является соседней страной России. Хотя о размещении ядерного оружия в Беларуси уже было объявлено, его фактическое размещение в соседней стране еще не началось, подчеркнул директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО

По мнению Сартса, в целом в этой ситуации можно увидеть положительные черты. "Путин прибегает к ядерному шантажу, когда ситуация очень плохая", — сказал директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО.

По его словам, Путин в целом достаточно пессимистично оценивает ситуацию и опасается возможного украинского контрудара, поскольку понимает, что в российских вооруженных силах есть уязвимые места.

Сартс отметил, что заявление Путина было сделано вскоре после его встречи с председателем Китая Си Цзиньпином, и "они как большие друзья согласились не делать таких вещей". Ситуация могла означать, что в действительности между двумя президентами не было серьезной договоренности о поддержке России со стороны Китая.

"Президент Китая не ожидает, что его друг будет действовать таким образом. Поэтому видно, что ситуация с позиции Путина, России достаточно плохая, из-за чего происходит нагнетание ситуации. Причины эскалации дают надежду, что от украинской атаки будет зависеть очень многое, с ее помощью можно добиться многого", — оценил Сартс.

Он также подчеркнул, что важно наблюдать за тем, что происходит и будет происходить в Беларуси — увеличит ли заявление Путина присутствие российских войск в соседней стране и каково будет влияние России на военные решения.

Ядерный шантаж — запугивание Запада

Заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии — это очередная попытка запугать Запад, чтобы заставить его сократить поддержку Украины, заявил в интервью программе TV3 "900 секунд" советник президента по вопросам национальной безопасности, бывший директор Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш.

По его словам, дела у российских вооруженных сил в данный момент идут очень плохо, потому что запланированная трехдневная война в Украине сильно затянулась и принесла сомнительные результаты. Поэтому Путин возвращается к способу, который, по его мнению, с наибольшей вероятностью запугает Запад и вынудит его сократить объемы помощи Украине, а именно, к ядерному противостоянию.