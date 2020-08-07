Здание Минздрава перестроят за 815 тысяч евро
Foto: Valsts nekustamie īpašumi

Государственное акционерное общество VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) начинает работы по восстановлению фасада, а также реставрации крыши и окон здания Министерства здравоохранения – строения эпохи югендстиля на ул. Бривибас, 72. Работы планируется завершить к осени следующего года, сообщил председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевичс.

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Исполнителем строительных работ выбрано общество с ограниченной ответственностью A.P.E. BUILD, с которым заключен договор на сумму 815,8 тысячи евро.

Строительные работы будут выполняться таким образом, чтобы по возможности не нарушать работу министерства. "Строительный проект разделен на два этапа, которые, однако, будут осуществляться одновременно. Планируется отреставрировать дворовый и боковой фасады, восстановить декоративные карнизы здания, заменить жестяные элементы отделки и входные двери, а также отреставрировать старинные окна. Работы будут проводиться с соблюдением указаний Управления национального культурного наследия. В рамках реставрации главного фасада планируется демонтировать все жестяные закрывающие элементы, рекламные щиты и указатели, максимально сохраняя все аутентичные детали", – рассказал Гришкевичс.

Одновременно предусмотрена замена кровли на кровлю из листов натурального шифера с укреплением, ремонтом и обработкой ее строительных конструкций, оснащением необходимыми элементами безопасности, а также утепление чердачного перекрытия. Кроме того, проектом предусмотрено сооружение в цоколе полосы вертикальной гидроизоляции шириной 500 мм и горизонтальной гидроизоляции в зоне проезда. Запланировано также сооружение пандуса, обеспечивающего доступ в здание из проезда.

Восстанавливаемое здание находится в квартале, который образуют улицы Бривибас, Стабу, Гертрудес и Тербатас, с доступом со стороны улицы Бривибас. Здание построено в 1909 году по проекту архитектора фон Озмидофа как доходный дом с магазинами. Здание является памятником архитектуры государственного значения, а также частью объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и памятника градостроительства государственного значения.

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