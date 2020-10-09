Здание на ул. Элизабетес, 2 признано безопасным для эксплуатации

Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) завершило техническое обследование здания на ул. Элизабете, 2 в Риге. Здание признано безопасным для эксплуатации. На его месте Министерство культуры хочет построить Национальный концертный зал.

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По мнению специалистов, износ здания составляет 40%. В самом плохом состоянии находится крыша первого этажа, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, система электроснабжения, а также внутренняя отделка и архитектурные детали. Износ фундамента, несущих стен и перекрытий составляет от 35 до 40 процентов.

"Заключение технического осмотра дает объективное представление об истинном техническом состоянии здания и позволит принять основанные на фактах решения. В целом техническое состояние здания обеспечивает механическую прочность и стабильность, и эксплуатация здания в настоящее время не подвергается угрозе. Однако одновременно следует учитывать, что по расчетам экспертов, для перестройки и развития здания в соответствии с современными офисными потребностями необходимо около 32 миллионов евро", — сказал директор управления проектов развития VNĪ Янис Ивановскис — Пигитс.

Изначально государство планировало разместить в этом здании Министерство экономики и другие учреждения, но проект не был утвержден. Недавно Министерство культуры заявило, что здание можно снести, а на его место построить акустический концертный зал. Это вызвало возмущение у ряда архитекторов, которые считают здание на Элизабетес, 2 ценным примером модернизма.