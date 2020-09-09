Здание прокуратуры на ул. Аспазияс сдано в эксплуатацию

В эксплуатацию сдано бывшее здание полиции в Риге на бульв. Аспазияс, 7, приспособленное для нужд прокуратуры, сообщил агентству LЕТА председатель правления ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренар Гришкевич.

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Ремонт здания был завершен на четыре месяца раньше запланированного срока.

В новое здание переселятся отделы прокуратуры, которые ранее размещались в пяти разных местах, и 230 работников. Официальное использование здания начнется с будущего года.

По словам Гришкевича, в здании внедрены новые решения по энергоэффективности, которые сократят расходы на отопление наполовину. Общий бюджет проекта составил 11,6 млн евро, он софинансировался из Европейского фонда регионального развития в рамках программы повышения энергоэффективности.

Дом был построен в 1891 году по проекту Рейнхольда Георга Шмелинга, в советские годы его передали милиции, до 2008 года его использовала полиция.