Здание Вийциемской школы в Валкском крае опасно, частично запрещена его эксплуатация

Государственное бюро по надзору за строительством (BVKB) после очной проверки решило частично запретить эксплуатацию здания Вийциемской школы в Валкском крае, сообщает LETA. Школа нуждается в укреплении фундамента и несущих стен.

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В бюро указали, что владелец здания — самоуправление Валкского края, — был информирован о проблемах в школе. Первое решение о небезопасности здания было принято в 2018 году, но только в июле 2019 года бюро получило от самоуправления письмо о том, что оно привлекло строительного коммерсанта к техническому обследованию здания и по его результатам дума решит, что делать со зданием. Однако после проверки в августе этого года, эксперты бюро увидели, что дума так ничего и не сделала.

BVKB 24 августа приняло решение частично запретить эксплуатацию здания до устранения опасности. Владелец здания обязан оградить опасную часть здания снаружи и изнутри, а также предотвратить опасность для пешеходов и начать мониторинг трещин.

"Владелец здания отвечает за безопасность эксплуатации здания и недопустима ситуация, когда, зная о существующих рисках, он бездействует. Такое бездействие угрожает обществу. Собственность дает не только статус, но и подразумевает обязанности и ответственность, особенно по отношению к общественным зданиям", — заявила директор BVKB Светлана Мякушкина.

Бюро информировало об этой ситуации Министерство охраны среды и регионального развития, а также Министерство образования и науки. В этом году бюро проверило 85 зданий образовательных учреждений и ввело частичный запрет на эксплуатацию четырех зданий.