Здания на месте Дома печати построят так, чтобы там могли гнездиться чайки
Foto: LETA

Двадцать лет назад на крыше Дома печати в Риге располагалась крупнейшая колония крачек во всей Европе. Сегодня здесь проходят масштабные строительные работы, но их организаторы обещают не забыть про птиц. Как выяснила передача Латвийского телевидения Vides fakti, строители связались с ведущим научным работником Лаборатории орнитологии Института биологии Латвийского университета Марой Янаус, чтобы посоветоваться, как лучше сохранить условия гнездования для крачек.

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Девелоперы планируют на месте Дома печати открыть гостиницу, многофункциональный центр, даже футбольное поле на крыше, но обещают не забыть про птиц.

"Такое встретишь нечасто! В прошлом году девелоперы связались со мной и попросили совета, что делать, чтобы как-то компенсировать снос крыши. Строители рассказали, что планируют даже улучшить условия для гнездования. Крышу покроют галькой, песком или каким-то другим похожим материалом, и есть надежда, что, если это все будет соблюдено, птицы смогут там селиться", — цитирует Янаус портал Rus.Lsm.lv.

Сейчас большая часть площадей для гнездовий превратилась в строительный мусор. Речные крачки обычно возвращаются в Латвию в конце апреля. Возможно, они попытаются обосноваться на прежнем месте.

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