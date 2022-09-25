Зданию Сейма необходим ремонт: по стенам пошли трещины

Зданию Сейма на улице Екаба в Вецриге требуется ремонт, и уже выбрано здание, в которое депутаты временно переедут, сообщает Латвийское телевидение.

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По стенам Сейма пошли трещины как снаружи, так и внутри. Во многих местах они закрашены, в некоторые кабинеты и коридоры вход запрещен, информирует Rus.LSM.

Согласно проведенным обследованиям, 80% канализационных сетей находятся в обветшалом состоянии.

"Это первый дом страны, с которого начинается Латвия. Столетие пережито, теперь надо думать, как восстановить этот дом вместе со всей Латвией", — заявила Дагмара Бейтнере-Ле Галла, вице-спикер Сейма.

В сотрудничестве с предприятием Valsts nekustamajie īpašumi после долгих поисков найдено здание, в котором временно разместится парламент. Это бывший дом СГД рядом, на улице Смилшу, но и он также нуждается в ремонте. Главное — перестроить зал, где одновременно смогут работать 100 депутатов.

"Планируется, что работы на улице Екаба начнутся в 2025 году. Логично, что мы должны сделать это в ближайшие несколько лет", — сказала Елена Гаврилова, член правления NĪA.

Реконструкция здания Сейма — крупнейшая со времен восстановления независимости, в нем много исторических залов. Для реставрации объекта создан консультационный совет под руководством директора Национального художественного музея Мары Лаце.

Приспособление бывшего здания СГД к нуждам парламента, в свою очередь, обойдется в около 7 миллионов евро, а реконструкция здания Сейма — около 34 млн евро. Переезд может состояться в течение следующих двух лет. В здании на Смилшу пять этажей, и все они будут адаптированы к потребностям парламентариев.