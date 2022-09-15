Здесь не говорят по-русски. Сейм рассмотрит инициативу об ограничении русского языка в коммуникации и рекламе

Сейм принял к рассмотрению проект Закона "Об обеспечении статуса единственного государственного языка латышскому языку", представленный депутатами от правящей партии "Консервативные". За проголосовали 68 депутатов, против были 18 — от "Согласия" и несколько независимых.

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Принятие законопроекта к рассмотрению еще не означает его вступление в силу. Впереди — еще три чтения в Сейме, которые придутся на предвыборный период. Выборы в Сейм состоятся 1 октября.

Что планируется запретить?

Законопроект "Консервативных", во-первых, запрещает коммуницировать "на языке, который не является официальным языком ЕС" (то есть, на русском) муниципальным и государственным учреждениям, а также коммерсантам, оказывающим общественные услуги, которыми пользуются фактически все жители без исключения. Фактически это все коммунальные услуги, услуги электронной связи, кредитования, общественного транспорта, общественного транспорта, сбора мусора, услуги домоуправляющих. Также не следует коммуницировать по-русски аэропорту, железнодорожным вокзалам и автовокзалам, такси.

Под коммуникацией подразумевается в данном случае любое информирование клиентов (письма, интернет-банки, мобильное приложение, портал, все виды рекламы, счета, договоры), исключая индивидуальное общение между работником и клиентом.

Во-вторых, законопроект оговаривает ограничения использования русского языка в торговле. Язык, не являющийся официальным языком ЕС, не должен фигурировать в аудио или визуальных объявлениях, в печатных объявлениях или объявлениях в интерактивной среде, на порталах, в присланной рекламе, если ранее клиент не согласился письменно получать информацию дополнительно на этом языке. Это требование не относится к описанию товара и упаковке производителя, индивидуальному общению работника места торговли с конкретным лицом, удаленной торговле и уличной торговле.

В-третьих, законопроект содержит ограничивает возможности работодателей выдвигать к работникам требования владения языком, не являющимся официальным языком ЕС, или же в случаях, когда владение таким языком создает преимущества для работника. В случае, если в компании или учреждении работают не менее 50 человек и к не менее чем к 5 из ним выдвигается требование знать такой язык, то работодатель должен проинформировать об этом Государственную инспекцию по труду, предоставив обоснование. В свою очередь, Государственная инспекция по труду публикует на своем портале список таких работодателей.

Дополнительно оговаривается, что работодателю запрещено требовать знание русского языка, чтобы обеспечить индивидуальную коммуникацию с клиентами, хотя возможность такого общения оговорена самим законопроектом.

Нарушения будут караться наказаниями согласно Кодексу административных нарушений.

Исключения — когда по-русски говорить можно

Законопроект, регулирующий использование языка, не являющегося статус официального в ЕС, не относится к следующим ситуациям:

случаи, когда внешние (в данном контексте — международные) нормативные акты устанавливают лица на переводчика или право на использование другого языка и обязанность это обеспечить;

использование языка в чрезвычайных ситуациях (аварии, несчастный случай, ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью человека, в случаях, когда речь идет о предотвращении или раскрытии преступлений);

коммуникации между физическими лицами, в том числе, когда одно физическое лицо оказывает услугу по заданию другого физического лица.

Также оговаривается, что Центр государственного языка на основании полученного заявления или конкретного случая имеет право освободить лицо от исполнения требований закона, если у коммерсантов, оказывающие услуги, перечисленный в 3-й статье (общественные, коммунальные услуги и так далее) более двух третей клиентов не являются гражданами или негражданами Латвии, а также юридическими лицами, зарегистрированными в Латвии.