Зеленая партия призвала Левитса "вылезти из пещеры" и осознать, как живет основная часть латвийцев
Foto: LETA

Латвийская Зеленая партия выступила с открытым обращением к президенту Эгилсу Левитсу, которого упрекают в оторванности от реального положения дел в стране. "Для него сейчас последний момент выбраться из названной им самим "пещеры", чтобы осознать, как живет основная часть общества здесь — в Латвии, а не Люксембурге или Страсбурге", — заявила партия.

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Также Левитса призвали понять, что "людям нужно будет давать обучение и пропитание своим детям, а также пытаться подгадать хоть насколько-то приемлемые подарки на Рождество, обеспечив также экзистенциальные основные нужды".

При этом президенту сообщили, что, в отличие от него, у большинства латвийцев в следующем году прибавки к зарплате не предвидится. От Левитса население получает лишь "молчание во время эпидемии" и не использует данное Конституцией право президента взять на себя роль лидера в моменты, когда правительство оказывается неспособным справиться со сложностями.

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Эгилс Левитс Люксембург Рождество Страсбург
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