Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого Мурниеце и еще 11 спикеров парламентов
Foto: LETA

Президент Владимир Зеленский наградил орденами князя Ярослава Мудрого II степени спикеров парламентов 12 стран мира, в число которых входит и спикер парламента Латвии Инара Мурниеце.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Награды присвоены "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".

Орденом Ярослава Мудрого награждены, в частности, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, президент Бундестага Германии Барбель Бас, маршал Сейма Польши Эльжбета Витек и маршал польского Сената Томаш Гродзский, глава парламента Литвы Юри Ратас, глава парламента Эстонии Виктория Чмилите-Нильсен.

Кроме того, Зеленский наградил президента Стортинга Королевства Норвегия Масуда Гарахани, председателя Сената парламента Ирландии Марка Дейли, председателя Собрания Республики Северная Македония Талата Джафери, председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарии Ирен Келин, председателя Сената Франции Жерара Ларше и председателя Сабора Хорватии Гордана Яндроковича.

Ранее Зеленский вручил орден князя Ярослава Мудрого президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкену.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai