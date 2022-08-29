Зеленский наградит Ринкевича орденом первой степени

Президент Украины Владимир Зеленский решил наградить министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича орденом "За заслуги" первой степени, следует из указа, подписанного Зеленским.

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Президент Украины наградит орденом "За заслуги" лица, которые “внесли весомый вклад в укрепление международного сотрудничества, поддержку суверенитета Украинского государства и территориальной целостности Украины”.

Наряду с Ринкевичсом этот орден также получит глава службы иностранных дел Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.