Зеленский: страны Балтии первыми поддержали Украину оружием и дипломатией
Foto: Ilmārs Znotiņš, prezidenta kanceleja

С самого начала войны страны Балтии первыми поддержали Украину и оружием, и дипломатией, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"С самого начала войны страны Балтии первыми поддержали Украину и оружием, и дипломатией", — написал украинский лидер в своем официальном аккаунте в "Telegram" в пятницу, когда в Киеве находятся министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии.

"Мы благодарим министра Эстонии Эву-Марию Лийметс, Латвии Эдгара Ринкевича и Литвы Габриэлюса Ландсбергиса за посещение Киева! Важно не только усилить санкционное давление, но и сохранить целостность санкций. Мы не должны позволить агрессору избежать их и продолжать финансировать преступную войну против Украины", — говорится в посте.

Ландсбергис в своем аккаунте в "Twitter" информировал, что цель визита — обсуждение будущего восстановления разрушенных городов и перспектив членства Украины в Европейском союзе.

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