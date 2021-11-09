"Зеленый локдаун". Правительство утвердило режим ограничений, действующий после 15 ноября

После нынешнего локдауна для обладателей сертификатов Covid-19 — привитых и переболевших — вновь откроются магазины, станут доступны многие услуги. Непривитым остается довольствоваться небольшими магазинами товаров первой необходимости. Школьники вернутся к очному обучению, работать рекомендуется удаленно. Комендантский час будет отменен.

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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) предупредил, что несмотря на предстоящее снятие, в основном, для обладателей сертификатов Covid-19, ограничений бдительность терять нельзя — об этом предупреждает эпидемиологи. "Ситуация очень хрупкая", — сказал ранее инфекционист Уга Думпис.

Глава Государственной канцелярии Янис Цитковскис, анонсируя принятие правил на заседании правительства, подчеркнул, что абсолютно для всех жителей страны — и привитых, и непривитых, и переболевших — и после 15 ноября не будут доступны очные услуги в помещениях, связанные с развлечениями, азартными играми, ставками, аттракционами (включая аквапарки, центры развлечений и аттракционов, парки батутов).

Все остальные услуги оказываются или в "зеленом режиме" (привитым и переболевшим) или в "красном режиме" (всем, включая непривитых). В "красном режиме" оказываются только услуги и магазины, связанные с обеспечением прав человека и базовых потребностей. То есть, для непривитых создан максимальный дискомфорт, призванный стимулировать вакцинацию.

Немаловажно и то, что несмотря на отмену комендантского часа (сейчас — с 20.00 до 5.00), абсолютно всем рекомендуется завершать работу до 21.00. То есть, ограничения на время работу магазинов, кафе, мест оказания услуг — останутся.

Школы: все возвращаются к очному обучению

Школьники возвращаются с 15 ноября к очному обучению. Разумеется, учебным заведениям предстоит соблюдать жесткие эпидемиологические требования: разные классы живут в своих "социальных пузырях" — не пересекаются в коридорах в перерывах, не находятся в одном помещении и так далее. Только детским садам разрешено объединять группы для освоения программ дошкольного обучения.

Вакцинированные или переболевшие школьники, которые являются контактными лицами, в случае, если у них негативный результат антигенного теста, смогут не соблюдать карантин. Однако результат теста должен быть получен перед началом учебного дня.

Учебным заведениям — в целях непересечения классов и курсов — разрешено в ходе учебного процесса в порядке ротации отправлять учащихся 7-12 классов на удаленку. Но срок такого удаленного обучения — не более 5 рабочих дней в месяц. К младшим школьникам — 1-6-й классы — эта норма не относится.

При этом каждое самоуправление — в случае, если в отдельном классе или в школе в целом фиксируется вспышка Covid-19 — по-прежнему имеют право принимать решение о переводе учебного заведения (или отдельных классов) на удаленное обучение. Такой возможностью, например, уже воспользовалось Вентспилсское самоуправление: в этом портовом городе школьники вернутся к очному обучению на три дня позже, чем остальная страна.

Очная работа: каждый письменно подтверждает, что не болен

Всем жителям, которые могут работать удаленно, рекомендуют продолжать работать в таком режиме.

Тем же работникам, которые работают очно (в том числе, полностью вакцинированным и переболевшим), явившись на рабочее места, в письменном виде должны будут подтверждать, что у них не наблюдается признаков заболеваний дыхательных путей, нет обязанности соблюдать домашний карантин, самоизоляцию и нет информации о том, что они в последние 10 дней контактировали с зараженными Covid-19. У работника будет обязанность сообщать работодателю о позитивном тесте на Covid-19.

Работодатель может организовать тестирование всех работников (включая вакцинированных и переболевших. В этом случае работодатель погашает затраты на тестирование из своих средств. Подчеркивается, что вакцинированные или переболевшие контактные лица, у которых тест в ходе такого скрининга показал негативный результат, все же смогут не соблюдать карантин и продолжать работать. Такое тестирование будет проводиться перед началом рабочего дня или смены.

Тут необходимо отметить, что Кабинет министров выделил более 14 млн евро на закупку тестов для скрининга в школах и приоритетных отраслях общественного сектора. То есть, для тестирования в тех сферах, в которых работодатель — государство или самоуправления.

В частном бизнесе сделано, по словам Цитковскиса, послабление: сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь, у очно работающих, много контактирующих сотрудников должен быть не позже 15 декабря при условии, что вакцинация начата не позже 15 ноября. Но это — последняя дата. Для работающим в общественном секторе сохраняется требование предъявить сертификат не позже 15 ноября.

Магазины: возможности шоппинга для непривитых сократились

В "красном режиме" — доступном, в том числе, для непривитых — будут работать места торговли, в которых общая площадь не превышает 1 500 кв. метров, есть отдельный вход, на одного посетителя приходится не менее 25 кв. метров площади (там, где меньше — в магазине может находиться один посетитель). Это следующие торговые места:

-продовольственные магазины (не менее 70% ассортимента — продукты питания, предметы гигиены, корм для животных, пресса);

-магазины медицинских товаров (не менее 90% ассортимента — медицинские товары), аптеки, в том числе, ветеринарные;

-магазины оптики;

-магазины корма для животных;

-места продажи прессы;

-магазины товаров гигиены (не менее 70% ассортимента — товары гигиены);

-автозаправочные станции;

-автовокзалы, кассы железнодорожных станций (продажа билетов на внутренние железнодорожные рейсы);

-места уличной торговли: и продавцы, и покупатели должны будут и под открытым небом носить маски на территории ярмарки или открытого рынка.

По-прежнему магазины будут регулировать число посетителей в магазинах, выдавая корзинки или сумки для покупок. Нужно будет носить маски и соблюдать дистанцию.

Все остальные магазины — гипермаркеты (свыше 1500 кв. метров площади), а также магазины, торгующие не товарами первой необходимости от одежды до техники и предметов интерьера — будут открыты только для привитых и переболевших.

По выходным и праздничным дням большие торговые центры будут закрыты. За исключением находящихся в торговых центрах магазинов и мест оказания услуг, которым разрешено работать в "красном режиме".

Услуги: для непривитых — только самые необходимые

В "красном режиме" можно будет с 15 ноября оказывать только следующие услуги:

-очные услуги, которые нельзя оказать удаленно и их не предоставление связано с риском не обеспечить основные права человека и соблюсти безопасность общества;

-поддержка групп психологической помощи;

-услуги общественного транспорта и международных перевозок, коммерческие перевозки на такси;

-почтовые услуги;

-услуги еды навынос;

-финансовые услуги, услуги страховани (деятельность банков, потребительское кредитование, страхование, обмен валюты);

-услуги по ликвидации аварий и неотложные коммунальные услуги;

-услуги ремонта и уборки;

-телекоммуникационные услуги;

-в индивидуальном порядке или членам одного домохозяйства могут оказываться услуги размещения (гостиницы) и услуги фотографирования на документы.

Все остальные услуги могут могут оказываться только в "зеленом режиме": привитым и переболевшим.

Скидки на проезд в общественном транспорте: непривитым быть невыгодно

Поставщики услуг общественного транспорта, получающие дотаций от самоуправлений, не будут применять льготы к совершеннолетним лицам, у которых нет сертификата Covid-19 (не вакцинированы и не переболели). Но самоуправления при этом получат право принимать решение о льготах на проезд для учащихся общеобразовательных и профессиональных школ. Поскольку в школах учатся, в том числе, дети, не подлежащие пока вакцинации в силу возраста, то речь идет о том, что в данном случае сертификат Covid-19 не требуется.

Общепит: четверо привитых за столиком

Кафе, рестораны и бары смогут обслуживать клиентов только в "зеленом режиме" — привитых и переболевших. Если заведение общепита находится в торговом центре, оно должно иметь отдельный вход и отделение от потока посетителей торгового центра.

Между столиками должны быть расстояние минимум в 2 метра, если столики не отделены ограничивающей стеной. За одним столиком не могут находиться более 4 человек.

Публичные мероприятия: не более 500 посетителей

C 15 ноября общественные мероприятия будут проводиться только в эпидемиологически безопасной среде ("зеленый режим" — для привитых и переболевших). Посетители должны находиться на фиксированных, персонализированных сиденьях во время мероприятия. Лимит посетителей — 500 человек.

Рядом смогут сидеть не более двух человек. Расстояние от стула до стула должно равняться площади двух стульев. Сидения в разных рядах должно устанавливаться — в шахматном порядке, чтобы посетители не дышали в затылок друг другу.

От организатора мероприятия по-прежнему будет требоваться персонализация билетов или регистрация участников мероприятия.

С 15 ноября ужесточены требования к проведению религиозных мероприятий в помещениях. Теперь они разрешены только в "зеленом режиме". Сидения должны быть индвидуальными, рассадка в шахматном порядке, рядом могут сидеть не более двух человек. Без сертификата Covid-19 можно посещать места религиозной деятельности только в индивидуальном порядке, находиться в церкви не более 15 минут и быть в маске.