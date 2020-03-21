Земессардзе начала учения по всей Латвии на случай обострения ситуации с Covid-19

На этих выходных, 21 и 22 марта, батальоны Земессардзе по всей территории Латвии проводят учения с целью выявить степень готовности ополченцев оказать в случае необходимости поддержку государственным органам и самоуправлениям в борьбе с распространением Covid-19.

Как пишет nra.lv, земессарги будут оттачивать навык установки палаток и проверять, в рабочем ли состоянии их вспомогательная техника. Отмечается, что учения по установке палаток не должны создать неудобства для местных жителей. Также ополченцы будут тренироваться соблюдать все превентивные и противоэпидемические инструкции.

В Министерстве обороны агентству сообщили, что ведомство находится в постоянном контакте с Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения. На данный момент коллеги справляются, и помощь армии им не нужна. Тем не менее, если возникнет необходимость, НВС готовы участвовать в поддержании общественного порядка и введении дополнительных мероприятий на границе страны.

В распоряжении НВС находятся такие материально-технические ресурсы, как палатки, генераторы и транспорт.

НВС получили просьбы о помощи от нескольких самоуправлений, однако решение о подключении дополнительных сил в конкретном регионе должен принять Совет по кризисному управлению централизованно, указали в Министерстве обороны.